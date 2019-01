Hüfingen Wenn die erhoffte Förderung nur kostet

Hüfingen-Sumpfohren. Martin Schöndienst kann nur müde lächeln. Ein netter Gedanke, mehr ist die Förderung für ihn nicht. "Wer hat schon die Zeit, 18 Monate mit dem Baubeginn zu warten?" Der junge Mann aus Sumpfohren jedenfalls nicht.

Dabei hört sich am Anfang alles so gut an: Als er im Januar 2017 beschließt, sein Elternhaus umzubauen, wird ihm für den ersten Entwurf, der eine zweistöckige privatgenutzte Wohneinheit vorsieht, ein Zuschuss von 100 000 Euro in Aussicht gestellt. Aufgrund des dringenden Expansionsbedarfs ändert er die Pläne jedoch noch einmal: Das Erdgeschoss soll vorübergehend als Büro genutzt werden, bis in Hüfingen ein Neubau entsteht. Allerdings gibt es für die Bewerbung zum ELR nur einen Abgabetermin und der ist Ende September. Die Prüfung des Antrags nimmt dann noch einmal sechs Monate in Anspruch, also bis Ende März, das weiß Schöndienst bereits. Da vor der offiziellen Bewilligung keinerlei Baumaßnahmen erfolgen dürfen, wozu sogar die Auftragvergabe an Handwerker zählt, würde es mit der Förderung viel zu lange dauern, die Büroräume fertigzustellen. "Deshalb habe ich das Erdgeschoss rausgenommen und den Antrag nur auf den oberen Stock und das Dach bezogen", erklärt Schöndienst. Mit 50 000 Euro rechnet er noch.

Zunächst winken noch 50 000 Euro als Förderbetrag