Hüfingen Weg zum großen Orchester steht allen offen

Dabei wird gezeigt, dass der Weg zum großen Orchester über die Notenkobolde im Vorschulalter zur Bläserklasse und der Jugendkapelle allen Kindern offen steht.

Fasnet, das Osterkonzert, die Bewirtung beim Stadtbächli- und Römerfest sowie verschiedene Auftritte im Jahreskalender bestimmen die zahlreichen Aufgaben der Musiker.

Im Herbst bietet sich für die Stadtmusik die Gelegenheit zusammen mit der Villinger Bürgerwehr am großen Zapfenstreich in Leipzig mitzuwirken. Das Herbstkonzert fällt aus diesem Grund in diesem Jahr aus.

Stefan Limberger als Vorsitzender bei den Wahlen bestätigt

"Wir hoffen, dass wir uns musikalisch nochmals weiterentwickeln und dass dabei alle mitwirken und sich engagieren. Denn der jetzige Erfolg ist kein Selbstläufer", unterstrich der Vorsitzende Stefan Limberger.

155 Mitglieder zählt die Stadtmusik, davon 70 aktive, 19 Ehrenmitglieder, 20 Zöglinge sowie je 20 in der Bläserklasse und bei den Kobolden.

Bei den Wahlen wurde Stefan Limberger als Vorsitzender im Amt bestätigt, weiterhin wurden gewählt Michael Drumm (Beisitzer Jugend), Petra Moog und Christa Albert (Schrift), Lisa Meisinger (Kasse). Michael Drumm wurde zum Vizevorstand in der Jugendkapelle gewählt. Dort wurde Julia Bäurer ins Amt der Kasse und Oliver Mühling als Beisitzer gewählt. Der Dirigent Martin Rosenstiel wird in diesem Jahr den Taktstock der Jugendkapelle an Michael Drumm abgeben.

Der neue Dirigent Markus Burger sagt: "Ich bin in der Stadtmusik Hüfingen gut angekommen, und wir haben für den Auftritt beim Neujahrsempfang drei gute Proben absolviert. Wir bereiten uns nun auf das Osterkonzert vor.

Dabei werden wir die Linie der sinfonischen und konzertanten Blasmusik weiter verfolgen, ohne den Teil der unterhaltenden und gefälligen Musik zu vernachlässigen. Mein Ziel ist es, das Gute zu erhalten und zu festigen, was schon Bestand hat, wie zum Beispiel das gesamte Holzregister. Weiterhin möchte ich den Gesamtklang aller Register verbessern und auf ein hohes Niveau bringen. Bei meiner Arbeit will ich mich nicht über die Musiker stellen, sondern ich werde versuchen mit meinem Dirigentenstab das Beste aus ihnen herauszuholen.

Für mich hat die gleichberechtigte Zusammenarbeit Priorität, denn die Musiker sollen gerne in das Orchester kommen."