Hüfingen Viele Interessierte wagen den Aufstieg in 56 Meter Höhe

In den vergangenen Jahren stand die Innenrennovation des Kirchturms an, den die Teilnehmer gruppenweise besteigen durften. Einst diente er als Wehrturm, der in einem engen Treppenaufgang mit zahlreichen Stufen bis in eine Höhe von knapp 56 Metern führt. Das Alter seines Glockenwerks datiert zwischen dem 13. Jahrhundert bis zur Schwedenglocke, deren Spende im Jahr 1992 erfolgte.

Seit dem Jahr 1964 ist das Geläut elektrisch, damals erfolgte auch die Installation einer Heizung für das Gotteshaus. Der heutige Mesner Arthur Lehnert übernahm die Führung durch den sanierten Aufgang und den Glockenraum.