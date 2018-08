Hüfingen Verurteilte können Strafen abstottern

Seit 1975 gibt es die Möglichkeit zur Vermeidung von Haft. Und zwar in Form einer Ersatzfreiheitsstrafe, die durch gemeinnützigen Einsatz abgearbeitet werden kann. "Eine Ersatzfreiheitsstrafe wird vollstreckt, wenn ein Verurteilter eine Geldstrafe nicht bezahlen kann. Irrsinnigerweise entstehen dem Staat dadurch bundesweit pro Jahr etwa 200 Millionen Euro an Zusatzkosten", erklärt Vögtle. Ein Tag Strafvollzug koste den Staat etwa 130 Euro.

Vögtle hat gerechnet. Dabei sei herausgekommen, dass er mit seinem Angebot beim FC bisher 105 Hafttage vermieden, was das Land Baden-Württemberg Kosten in Höhe von knapp 14 000 Euro erspart hat. "Aber nicht nur das. Es ist sinnvoller, körperlich zu arbeiten, anstatt Knastwände anzustarren. Das ist auch ein Beitrag zur Resozialisierung", sagt Vögtle. Momentan arbeite ein Verurteilter, der in regulärer Arbeit stehe, jeden Samstag bei ihm mit. Um solche Einsatzstellen sei die Justiz froh. Es gebe allerdings auch Leute, die ihre Strafe lieber absitzen, als zu arbeiten. "Hier fehlt es auch am Druck, an der Betreuung und Lenkung im Vorfeld", so der Platzwart. Er ergänzt: "Ich hatte auch mal einen langjährigen Drogenabhängigen, der nach stationärer Therapie 121,5 Stunden abgearbeitet hat. Gleichsam eine Wiedereingliederung in das Arbeitsleben. Das schafft keine Agentur für Arbeit", ist sich Vögtle sicher.

Bei seiner Arbeit rund um und auf dem Fußballplatz könnt er durchaus weitere Helfer gebrauchten. Der Bezirksverein konnte jedoch nicht mehr Verurteilte zuweisen. Der Grund: Es gab keine. Daher hat Vögtle vor rund zwei Monaten im Gemeinderat einen Antrag gestellt, um für Flüchtlinge in der Stadt gemeinnützige Arbeitsgelegenheiten zu schaffen, etwa zur Grünanlagenpflege beim Bauhof und eben bei den Fußballern. "Nach dem Gesetz kann das Landratsamt Asylbewerber bereits zu Beginn des Asylverfahrens stundenweise zu gemeinnützigen Arbeiten heranziehen", sagt Vögtle. Ansonsten können sie nur arbeiten, wenn sie anerkannt sind, was in der Regel etwa zwei Jahre dauert. "Es gibt dafür pro Stunde einen Euro, ist sinnvoll und strukturiert den Tag. Wer das ohne triftigen Grund ablehnt, bekommt die Gelder gekürzt."

Der Antrag sei jedoch nicht unterstützt worden: "Offensichtlich liegt er seit fast zwei Monaten beim Landratsamt. Ich habe nichts mehr gehört", sagt der SPD-Stadtrat.

Geldstrafe: Die wird in der Regel im schriftlichen Verfahrensweg ohne eine gerichtliche Hauptverhandlung erlassen. Sie liegt weit unterhalb einer Freiheitsstrafe zur Bewährung. Sie wird bei weniger gravierenden Straftaten, wie etwa dem Fahren ohne Fahrerlaubnis, Diebstahl oder Körperverletzung verhängt, wenn der Täter noch keine schwerwiegenden Vorverurteilungen hat. Die Strafe setzt sich zusammen aus der Anzahl der Tagessätze und dessen Höhe, orientiert jeweils an der Schwere der Tat und den wirtschaftlichen Verhältnissen.

Beispiel: Ein Bezieher von Hartz-IV-Leistungen erhält in der Regel einen Tagessatz von zehn Euro. Der Fußballnationalspieler Marco Reus erhielt vor zwei Jahren eine Geldstrafe für das jahrelange Fahren ohne Führerschein in Höhe von 540 000 Euro. Kalkuliert über 90 Tagessätze zu 6000 Euro. Pro Tagessatz müssen nun vier Stunden abgearbeitet werden.

Der Bezieher von Hartz IV arbeitet vier Stunden, um zehn Euro abzuarbeiten – Marco Reus arbeitet auch vier Stunden, kann damit jedoch 6000 Euro abgelten. "Leider hat mich der Bezirksverein nicht angerufen, um mir Herrn Reus zu vermitteln", sagt Sigmund Vögtle.