Hüfingen Vergangenheit künstlerisch in Szene gesetzt

"Diese Präsentation ist sehr emotional und persönlich, fast gar eine Familienausstellung", verrät Eva Rosenstiel im Künstlergespräch mit der Kuratorin Ariane Faller-Budasz bei der Vernissage. Zwar lebt die Künstlerin schon seit ihrer Studentenzeit nicht mehr in Hüfingen, dennoch ist sie hier verwurzelt und verbindet damit auch ein gewisses Heimatgefühl.

Die Materialien Ölfarbe, Papier und Fotografie ziehen sich wie ein roter Faden durch ihre Arbeiten. So hat sie verschiedene Tapetenreste, die Erinnerungen in ihr weckten, mit floralen Motiven bemalt. "Alte Stoffbücher haben mich dazu veranlasst, bunte Muster zu malen" erzählt Eva Rosenstiel deren Urmotivation die Freude am Malen bis heute geblieben ist. Einblicke ins Familienalbum erlaubt eine Diaproduktion von früheren Reisen ihrer Familie mit verschiedenen Szenen auf eine alte Tapete geworfen.

Eine weitere Besonderheit begleitend zu dieser Ausstellung wurde einen Stock tiefer durch Ingeborg Jaag ganz spontan geschaffen.

Schätze aus einer vergangenen Epoche hinzugefügt

Die Cousine der Künstlerin besitzt noch viele Schätze aus dieser Epoche in ihrem Haus in Hüfingen. So wurden kurzer Hand zu dem kunstvollen Schrank von Heinemann, der seit neuestem im Museum steht, verschiedene alte Möbelstücke, original Puppen und deren handgenähten Kleidchen, ein Puppenbett und sogar das Hochzeitskleid der Tochter Marie von Heinemann hinzugefügt. Den musikalischen Rahmen der Vernissage gestalteten Leonie und Patrick Bäurer mit Flöte und Klavier.

Karla Ruthig sagt: "Was mir in der Ausstellung besonders gut gefällt sind die bunten gemalten Musterbeispiele im Paradies-Format."

Ingeborg Jaag: "Meine Cousine Eva Rosenstiel hat den Schrank unseres Ur-Ur-Großvaters Johann Nepomuk Heinemann ins Museum gebracht. Da dachte ich mir, dass ich das Ausstellungsstück ergänzen kann."

Eva von Lintig: "Ich finde es wunderbar, dass Eva Rosenstiel wieder in Hüfingen ausstellt und ihren Vorfahren Johann Nepomuk Heinemann immer wieder neu künstlerisch zu interpretieren vermag."