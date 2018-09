Hüfingen Unverhofft am Traktor-Steuer

Auch für die Kinder hatten die Gastgeber etwas zu bieten: Mit einem Trettraktor und einem kleinen Bremswagen wurde das Spektakel kinderfreundlich umgesetzt.

Einen ganz besonderen Auftritt beim Tractorpulling hatte der 28-jährige Fabian Weber aus Wurmlingen bei Tuttlingen. Seine Kollegen überraschten den Junggesellen, welcher im kommenden Jahr seine Freundin Martina heiraten wird, mit der Teilnahme am Tractorpulling. Nachdem sich das Paar bereits vor elf Jahren durch die gemeinsame Leidenschaft zum Traktorfahren kennenlernte, schließt sich der Kreis. Die Beiden lernten sich nämlich bei gemeinsamen Traktor-Fahrstunden kennen.

"Gestern Abend haben wir gemeinsam Fabian abgelenkt und so konnte seine Zukünftige den Traktor zum Schwager in spe fahren, sodass dieser den Schlepper nach Sumpfohren fuhr", berichten seine Freunde. Am Sonntagmorgen standen die Freunde dann bereits in aller Frühe vor der Haustüre und überraschten ihn dann.