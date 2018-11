Hüfingen Umleitung: Ortsdurchfahrt Behla seit Montag geschlossen

Seit zwei Tagen ist eine Umleitungsstrecke über Geisingen eingerichtet, die sich in erster Linie an ortsunkundige Fahrer und Brummi-Piloten richtet. Einheimische Verkehrsteilnehmer kennen genügend Ausweichrouten, um an Behla vorbei zwischen Blumberg und Donaueschingen/Hüfingen hin und her zu fahren. Das führt zum Beispiel in Sumpfohren und Hausen vor Wald zu deutlich mehr Verkehr als gewohnt – worauf die Menschen aber ganz unterschiedlich reagieren, wie eine Umfrage dieser Zeitung zeigt. Am stärksten vom Umleitungsverkehr betroffen sind die Aulfinger.

Andreas Pöschel, Bereichsleiter beim Wurst- und Fleischwarenhersteller Schwarzwaldhof, wohnt in Donaueschingen und pendelt jeden Tag an seinen Arbeitsplatz im Blumberger Gewerbegebiet Vogelherd. "Ich war durch die Zeitung gut auf die Straßensperrung vorbereitet und bin deshalb am Montag über Hausen vor Wald, Opferdingen, Eschach und Achdorf nach Blumberg gefahren", erzählt er. Der Umweg habe lediglich fünf Minuten länger gedauert als die normale Route über die Behlaer Höhe. Allerdings: Kollegen, die über Geisingen gefahren seien, hätten erzählt, längere Zeit im Stau gestanden zu haben.

Sven Schuh, Rektor der Grund- und Werkrealschule Eichberg in Blumberg, wohnt in Hüfingen und fährt so wie Pöschel durchs Achdorfer Tal an seinen Arbeitsplatz. Das schmale Sträßchen durchs wildromantische Tal befährt er gerne – jedenfalls solange der Wintereinbruch auf sich warten lässt. Einige Autofahrer seien ihm mit hoher Geschwindigkeit entgegengekommen. "Ich nehme an, die befahren die Straße regelmäßig und kennen jede Kurve", berichtet der Schulleiter. Er schätzt, rund zehn Minuten länger zu brauchen, um nach Blumberg zu kommen. "Es gibt Schlimmeres", so sein Urteil.