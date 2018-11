Hüfingen Umfahrung in Behla auf der Zielgerade

Zunächst gab Waidele im Baubüro anhand der Pläne und Detailpläne einen Überblick über das Zehn-Millionen-Euro-Projekt, das neben der Straße mit den Einmündungen und Zufahrten auch vier zum Teil nicht ganz einfache Bauwerke in Form von Brücken und Lärmschutz beinhaltet. Waidele wies darauf hin, dass die derzeitigen Umfahrungen der Baustelle durchaus zu Verkehrsbelastungen und Verkehrsproblemen geführt haben und noch für gut vier Wochen andauern werden. Dies sei unvermeidbar. Er sei allerdings nicht nur zuversichtlich, sondern ziemlich sicher, dass die Umfahrung Mitte Dezember in Betrieb genommen werden kann.

Die wesentlichen Arbeiten seien dann beendet, sodass die Umgehung im Winter durchgehend voll genutzt werden könne. Im Frühjahr seien kleinere Restarbeiten zu erledigen.

Waidele informierte die Kreistagsmitglieder auch über schwierige Details, die es zu berücksichtigen gelte. Die Entwässerung sei eine schwierige Aufgabe gewesen. Auch über ein Kuriosum berichtete der Bauleiter. In einem steinigen Bauabschnitt habe man Ammoniten gefunden. Hier sei in früheren Zeiten einmal Meeresgrund gewesen. Das habe zu Versteinerungen geführt. Diese Nachricht hsabe sich in Windeseile verbreitet. Das führte dazu, dass Hobbygeologen aufgetaucht seien, um mit Hammer und Meisel nach versteinerten Tieren aus der Urzeit zu suchen, was auch durchaus sehr erfolgreich gewesen sei.