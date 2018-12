Hüfingen TuS kündigt Kurse an

Gutes für die Wirbelsäule

Gutes für die Wirbelsäule mit Thomas Weik beginnt am Donnerstag, 10. Januar, ebenfalls in der Baarblickhalle. Die einstündigen Übungen beginnen um 8 Uhr und um 9 Uhr. Je acht Trainingseinheiten sind vorgesehen. Infos bei Renate Seidel, 0771/6 24 07. Zumba for Kids richtet sich an Kinder zwischen acht und zwölf Jahren. Manja Richter und Sonja Santa Cruz geben den Kurs mit zehn Traniningeinheiten. Die erste in der Sporthalle B findet am Samstag, 12. Januar, 9 bis 10 Uhr statt. Infos geben Mania Richter, Telefon 0771/2 04 65 05, und Sonja Santa Cruz unter 0771/89 78 19 66.

Gehirntraining und Bewegung