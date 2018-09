Ein Festival der Folklore erlebten die Besucher beim Kreistrachtentag am Sonntag in der Festhalle Hüfingen. Rund ein Dutzend Trachtengruppen und Heimatvereine präsentierten ein bunt gemischtes Programm, das sich aus Tänzen, Glockenspiel (Foto), handwerklichem Brauchtum und Mundartszenen zusammensetzte. Organisator war die Historische Bürgerwehr Hüfingen, deren 50. Geburtstag den Anstoß zu diesem kreisweiten Fest in der Bregstadt gab. Im Hallen-Foyer bot die Heimatzunft Hüfingen ein Programm für die jüngste Generation, deren Kindergruppen sich ebenfalls mit zwei Auftritten am Unterhaltungsprogramm beteiligten. Foto: Bombardi