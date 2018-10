Die Behlaer Wettibutzer spielen wieder Theater. Diesmal nehmen sie ihre Zuschauer mit auf eine amüsante Zugfahrt. In der Komödie "Stress im Champus-Express" geht es um eine Bahnlinie, die ihre Fahrgäste auf der Fahrt nach Wien mit Champagner verwöhnen will. Dieses Angebot lockt neben gut betuchten Fahrgästen allerdings auch ein Räuberduo an, und man darf gespannt sein, was sich im Bordbistro so alles abspielt. Aufgeführt wird die Komödie am Freitag, 16. November, und Samstag, 17. November, jeweils um 19.30 Uhr in der Baarblickhalle in Behla. Einlass ist ab 19.30 Uhr. Bei den Proben haben die Mitwirkenden (vorne, von links) Bianca Baier, Elke Baier, Felix Bogenschütz und Susanne Krause-Sittnick sowie hinten Christoph Martin, Johannes und Heike Bogenschütz, Markus Storz, Uli Bogenschütz und Klemens Krause-Sittnick schon viel Spaß. Foto: Wieland