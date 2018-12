Hüfingen Tennisabteilung gestaltet Zukunft

Hüfingen-Mundelfingen. Doch es gibt auch Ausnahmen wie jene am Rande der Wutachschlucht. Dort entschloss sich die Tennisabteilung des Sportvereins Mun­delfingen zum Neubau einer Vereinshütte. Der unlängst erfolgreich abgeschlossene Neu- und Erweiterungsbau des Clubheims im Hauptverein motivierte die Aktiven der Tennisabteilung, sich für einen Neubau ihrer Vereinshütte zu engagieren.

Der Zeitpunkt für diesen Beschluss war günstig. Die Mitgliederzahlen sind seit Jahren tendenziell steigend, die Nachwuchsarbeit boomt, und die solide geführten Finanzen lassen ausreichend Spielraum zur Realisierung eines derartigen Projektes. "Die Vereinshütte lag uns schon immer am Herzen. Doch nun ist der Zeitpunkt gekommen, zu dem sich ihr Unterhalt immer zeitintensiver gestaltete und der Reparaturbedarf immer schneller wuchs." Für den Vorstand um den Vorsitzenden Adelbert Gilly gab es deshalb nur eine Alternative: Eine neue Vereinshütte muss her. Doch einfach machten es sich die Mitglieder der Tennisabteilung nicht. Die neue Vereinshütte muss auf alle Fälle auf einem mindestens 60 Zentimeter höheren Bodenniveau platziert sein als die alte. Auch wird der Zaun vor der Hütte auf eine Höhe von etwa einem Meter gekürzt. Das Tennisgelände wird dadurch deutlich besser einsehbar. "Seit ein paar Monaten sind wir regelmäßig im Arbeitseinsatz, im Sommer an den Abenden und nun in der Regel an den Samstagen", erklärt Gilly, dass durchschnittlich fünf freiwillige Helfer an jedem Arbeitseinsatz teilnehmen. So kamen bislang bereits einige hundert Arbeitsstunden zusammen. Doch das Ziel ist noch längst nicht erreicht, es wartet noch mehr Arbeit.

Zeit für den Neubau