Hüfingen Tausendfache Kunst-Stücke

Hüfingen. Das herrliche Spätsommerwetter nutzten viele Gäste, um die vielfachen und einmaligen Kunst-Stücke aus dem Werkstoff Ton in Augenschein zu nehmen und sich ein Lieblingsstück zu sichern. Die Fantasie und Kreativität der Keramik-Künstler ist schier unerschöpflich, und so konnte man in diesem Jahr wieder einige neue Stilrichtungen bewundern.

Die Besucher können viel Neues ausmachen

Es grenzt nahezu an ein Wunder, mit welchen Fähigkeiten und welchem Know-How die Kunstschaffenden ihre bunten und beflügelten Ideen umsetzen. Die Besucher auf dem Töpfermarkt konnten also viel Neues neben Bewährtem ausmachen und genau das macht den Hüfinger Töpfermarkt so sehenswert und interessant.