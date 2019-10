Hüfingen Tausende Besucher bei Kreiserntedankfest in Mundelfingen

Die Gelegenheit, alle Werke zu bestaunen, nahmen im Vorfeld tausende von Zuschauern wahr, die entlang der Umzugsstrecke 17 Landjugendgruppen mit ihren Erntedankwägen und als Fußgruppen und 13 Musikvereine, Trachten- und Traktorfreunde regelmäßig mit Beifall und Jubel belohnten. Inmitten der Tristesse des Herbstwetters entwickelte sich der Umzug zu einem farbenprächtigen und stimmungsvollen Sonnenschein.

Unterschiedlich umgesetzt

Doch die Landjugendgruppen waren nicht nur für die Farbenpracht zuständig. Sie setzten in ihren Wägen das Thema Regionalität von Lebensmitteln auf die unterschiedlichste Weise um, und suchten nach Antworten in der aktuellen Diskussion um das Klima. Landrat Sven Hinterseh als Schirmherr der Veranstaltung dürfte genau hingesehen haben, was die Jugend im Kreis bewegt. Auch Hüfingens Bürgermeister Michael Kollmeier ließ sich den Festtag nicht entgehen und freute sich über den gelungenen Ablauf, für welchen die Gastgeber aus Mundelfingen verantwortlich zeichneten. Zudem galt es, mit der Siegergruppe aus Hausen vor Wald noch ordentlich zu feiern.

Alles Schöne geht auch mal zu Ende: Am heutigen Montag, 7. Oktober, beginnt ab 15 Uhr mit Kaffee und Kuchen der letzte von fünf begeisternden Tagen Kreiserntedankfest 2019. Um 16.30 Uhr ist das Seniorenblasorchester Schwarzwald-Baar zu Gast, das während des Handwerkervespers beste Unterhaltung garantiert. Zum krönenden Abschluss sorgt die Trachtenkapelle noch einmal für Stimmung, bis sich die Balken biegen. Zudem ist der Barbetrieb ein letztes Mal geöffnet.