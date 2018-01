Hüfingen Stuhl der Grünen Liste bleibt leer

Keine Ersatzpersonen mehr vorhanden

Andersohn hatte am 4. Dezember sein Ausscheiden aus dem Gemeinderat verlangt. Er begründet dieses Anliegen damit, dass er sich beruflich zumeist im Ausland aufhalte. Andersohn war 2014 als Nachrücker in den Gemeinderat gekommen. Der eigentlich gewählte Bewerber konnte aufgrund der Verwandtschaft zu einem anderen Stadrat nicht in das Gremium. Daher kann er jetzt auch nicht nachrücken. Bei der "Grünen Liste" gibt es zudem keine weiteren Ersatzpersonen. Ein Stuhl bleibt also leer, bis zur nächsten Wahl besteht das Gremium also aus 17 Stadträten.

Bürger können ehrenamtliche Tätigkeiten aus wichtigen Gründen ablehnen oder ein Ausscheiden beantragen. Ob hier solch ein wichtiger Grund vorliegt, das entscheidet der Rat heute Abend.