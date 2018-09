Hüfingen Studentin bewegt tonnenweise Steine

Maria Behringer aus Hüfingen ist 21 Jahre alt, studiert Jura in Konstanz und fährt in ihren Semesterferien einen 30 Tonnen schweren Lastwagen durch den Wald. Auf den ersten Blick eine eher ungewöhnliche Mischung.

Hüfingen. "Für mich ist diese Arbeit nichts Besonderes", erklärt Behringer und steuert ihren Lastwagen, einen Dumper, zielsicher über die engen Waldwege. Schließlich sei sie mit den Maschinen aus dem Bauunternehmen ihres Vaters aufgewachsen. "Mein Bruder und ich durften schon mit drei Jahren im Führerhäuschen sitzen", erinnert sie sich. Momentan wirkt die Firma an der Elektrifizierung der Bahn zwischen Donaueschingen und Freiburg mit, wo der Abschnitt zwischen Rötenbach und Kappel von Gleißschotter befreit und den Boden in den Tunneln einen halben Meter tiefergelegt wird. Maria Behringer transportiert dann mit ihrem Riesengefährt je 28 Tonnen Gestein pro Fahrt aus dem Wald heraus. 3500 Tonen hat sie so in vier Wochen bereits bewegt.

Wie die Studentin berichtet, habe ihre Mutter anfangs Bedenken gehabt, als sie von der Ferienplanung ihrer Tochter gehört habe – trotz ihrer langjährigen Erfahrung mit Bagger und Co. Zwar hat die junge Frau in ihren Semesterferien schon regelmäßig im Geschäft des Vaters mitgearbeitet, allerdings als "Mädchen für alles". Auf einer echten Baustelle habe sie die Fahrzeuge zuvor noch nie bedient. "Ich versicherte meiner Frau, dass keine Gefahr bestehe. Schließlich würde ich unsere Tochter nicht hinschicken, wenn ich es ihr nicht zutrauen würde! Dann war sie beruhigt", berichtet Vater Daniel Behringer.