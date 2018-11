Hüfingen Studenten planen ein Ökologiezentrum

Der Gedanke, hier ein Ökologie- und Kulturzentrum zu erbauen, das jahrhundertealte Werte erhält und wiederbelebt, liegt daher nahe. Unter dem Motto "Wir schaffen den Ort, die Menschen der Gemeinde füllen ihn mit Leben", wollen die 21 Studenten das Projekt umsetzen.

Das Besondere dabei ist, dass die Studenten das Projekt vom ersten Entwurf bis zur Fertigstellung des Gebäudes begleiten werden. Dies beinhaltet einen sechswöchigen Aufenthalt am Ort des Geschehens in Mexiko.

In den vergangenen Wochen erarbeiteten die Münchener Studenten, unterstützt von Professoren und Experten, gemeinsam einen Entwurf und wollen im Februar 2019 in die Umsetzung starten. Das Kultur-und Ökologie-Zentrum soll den Bewohnern von Santa Catarina Quiané zu neuer Lebensqualität verhelfen.

Den Studenten soll es dabei helfen, in einem fremden Kontext eigenständig zu bauen, ihren kulturellen Horizont zu erweitern und die Teamfähigkeit und fachliche Kompetenz zu steigern.

Ende Januar werden sich die 21 Studenten, darunter Thomas Reiner und Philipp Streit, gemeinsam auf die Reise nach Mexiko begeben und haben dann sechs Wochen Zeit, um ihre Ideen in einem ersten Bauabschnitt zu verwirklichen und umzusetzen. Dieser beinhaltet einen großen Saal und ein Sanitärgebäude mit Pflanzenkläranlage.

Der große Saal soll als Ort der Zusammenkunft für die Bewohner dienen. Hier soll vor allem getanzt, gekocht und gegessen, aber auch gemeinsam gearbeitet und gelernt werden. Eine Besonderheit des Projekts ist, dass es lediglich aus Spenden finanziert wird. Wer Interesse hat, dieses Projekt finanziell zu unterstützen, findet weitere Informationen entweder in Facebook unter Center for Culture and Ecology Quiané, bei Instagram @cultureecocenterquiane oder auf den beiden Homepages: betterplace.org oder dbxchange.eu.