Hüfingen Startschuss erfolgt mit Umweltauflagen

Hüfingen (wur). Doch immerhin: Die Investoren, die ins Gewerbegebiet Weiheröschle neben den vorgesehenen Edekamarkt ein Restaurant bauen möchten, können mit ihren Planungen fortfahren. Allerdings mit Auflagen.

Diese beziehen sich auf die umfangreichen Erdarbeiten. Die Projektfläche im früher landwirtschaftlich genutzten Areal zwischen L 181, B 31 und Mariahof liegt gegenwärtig bis zu neun Meter tiefer als das Niveau der Landesstraße 181. Diese Geländehöhe muss vor Baustart gegeben sein.

Was in der Sitzungsvorlage als Geländemodellierung beschrieben ist, entspricht Erdbewegungen von mehr als 100 000 Kubikmeter Fremdmaterial. Dieses Material werde man streng kontrollieren, sagte der neue Stadtbaumeister Leopold Berger, der erstmals mit am Ratstisch saß. Auflagen und Belange des Bodenschutzes und des Wasserrechts seien akribisch zu schützen. Keineswegs dürfe die Maßnahme Auswirkungen auf das Grundwasser haben.