Hüfingen Stadtvillen-Charme lockt

Das Angebot scheint bei potenziellen Käufern anzukommen: "Innerhalb von zwei Monaten waren 70 Prozent bereits verkauft", sagt Liebert. Was ihn daran besonders freut: "Es sind alles Leute, die auch selbst in die Wohnungen ziehen werden." Auch bei den Mietwohnungen gibt es bereits erste Anfragen und Reservierungen, das werde jedoch erst im Herbst endgültig geregelt. Die Wohnungen haben eine Größe von 110 bis 140 Quadratmetern. Dies, sagt Thomas Liebert, sei für einen solchen Standort notwendig.

Casa Girasole wurde auch schon im Hüfinger Gemeinderat diskutiert. Dabei ging es vor allem um die Gestaltung, und ob sie in die Stadt passt. Eine Frage, bei der immer darauf geachtet wird, ob sich ein Projekt mit seiner Optik angemessen in das Gesamtbild einer Gemeinde fügt. Der Stadtrat stimmte zu: "Es ist ja schon ein etwas anderer Baukörper, aber ich finde, er wertet den Platz auf", so Liebert. Auch das Ingenieurbüro wird in einem der neuen Häuser weiteren Platz finden. Büros, Firmenarchiv und ein Rechenzentrum werden in einem der Gebäude untergebracht.