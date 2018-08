Hüfingen Stadt richtet römischen Erlebnispfad ein

Auf drei Kilometern alle Facetten und Bezug zu Hüfingen erklärt

Auf einem drei Kilometer langen Wanderweg sind Stationen entstanden, die alle Facetten und den Bezug zur römischen Geschichte Hüfingens erklären, heißt es in der Mitteilung. Der Römerpfad startet und endet bei der Römischen Badruine und wurde für Erwachsene wie Kinder konzipiert. An den Stationen warten verschiedene Spiel- und Mitmachaktionen darauf, erkundet zu werden.

In der Römischen Badruine werden archäologische und handlungsorientierte Führungen durch ausgebildete Gästeführer des Naturpark Südschwarzwaldes für Schulklassen und Gruppen angeboten. Mit Hilfe der zertifizierten Gästeführer sollen jetzt auch geführte Wanderungen mit einem Aktionsrucksack auf dem Pfad erfolgen um so den Gästen die Natur- und Kulturlandschaft in Verbindung mit der römischen Geschichte näher zu bringen.