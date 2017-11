Donaueschingen (guy). Nachdem bereits am Montagnachmittag eine Frau in einem Markt für Tiernahrung im Hüfinger Lindenpark eine Spendenkasse aus Metall gestohlen hat, hat möglicherweise die gleiche Täterin erneut zugeschlagen. Wie die Polizei schreibt, sei am Mittwoch, kurz vor 13 Uhr, eine pyramidenförmige Spendenkasse in der Karlstraße entwendet worden. Inhalt: etwa zwölf Euro, die für bedürftige Kinder gesammelt wurden. Die Täterin habe die Spendenkasse mit ihrem Körper vor einer Überwachungskamera verborgen gehalten, sie mit einem dunklen Mantel sowie einer Tasche abgedeckt und mitgenommen. Die unbekannte Frau hat einen dunkle Hauttyp und schwarze Haare. Hinweise an das Polizeirevier Donaueschingen unter Telefon 0771/83 78 30.