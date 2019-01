Hüfingen SPD unterstützt Volksbegehren für kostenlose Kitas

Das Geld, so Skodell, sei vom Bund bereitgestellt. Allein 260 Millionen Euro entfielen in den nächsten Jahren auf Baden-Württemberg. Es sei an der Zeit, diesen Weg zu gehen. Wenn eine Familie mit zwei Kindern für Kita-Gebühren übers Jahr zwei Monatsgehälter brauche, dann stimmten die Rahmenbedingungen nicht mehr. "Wenn es sich bei der Kita um eine Bildungseinrichtung handelt, dann muss das für alle kostenlos sein. Sonst müssten wir ja auch Schulgebühren für Reiche einführen", so Skodell.

Andere Länder Vorreiter

Baden-Württemberg solle sich an Ländern wie Rheinland-Pfalz, Berlin, Hessen oder Niedersachsen orientieren, meinen die Hüfinger Sozialdemokraten. Das Land sei dazu gut in der Lage. Kinder seien nun mal ein beträchtlicher finanzieller Faktor.