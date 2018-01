Hüfingen Spannende Doppelausstellung

Denn was die beiden Künstler hier zeigen, sind Arbeiten die sich sowohl in Material und Aussagekraft gänzlich unterscheiden und die dennoch ein angenehmes Miteinander ohne störende Reibung signalisieren. Wie gut sich die Arbeiten der beiden Künstler in der Ausstellung zusammenfügen, konnten die Besucher der Vernissage am Wochenende erleben.

Markus Filipiak an der Klarinette und Michael Drumm an der Bass-Klarinette vermittelten mit ihren Beiträgen die passende Einstimmung. Erstmals seit zehn Jahren musste Mateusz Budasz für seine Frau Ariane Faller-Budasz einspringen, die kurzfristig erkrankt war. Und auch der Künstler Alexander Schönfeld musste seinen Besuch im Museum wegen einer Grippe absagen. Bei einem offenen und heiteren Dialog zwischen Isabel Ritter und Mateusz Budasz erfuhren die Gäste schon im Vorfeld einiges über die Künstlerin und ihre Arbeiten. Das Künstler-Gespräch mit Alexander Schönfeld wird nachgeholt.

So erfuhr man, dass Isabel Ritter ihre künstlerische Laufbahn in der Donaueschinger Kunstschule begann, wo sie als Schülerin einen Holzschnitzkurs belegt hatte. Dieser handwerklichen Kunst ist die in Hochemmingen aufgewachsenen Künstlerin treu geblieben. Sie studierte später die Techniken der Bildhauerei. Ihre frischen und lebendigen, kolorierten und ausdrucksstarken Holzskulpturen vereinen sowohl die traditionelle Kunst der Schnitzerei mit der zeitgemäßen Kunst.