Hüfingen Sorge um Verkehr nach Hüfingen

Hüfingen (wur). Der Zeitpunkt der Arbeiten sei günstig, weil parallel ebenfalls ab 15. Oktober die Stadt Donaueschingen die Friedrich-Ebert-Straße saniere, sagte Bürgermeister Michael Kollmeier. Was wiederum Christof Faller (CDU) auf den Plan rief. Er sorgte sich um den Verkehrsfluss nach Hüfingen, wenn dann, "die Schaffhauser Straße ist da bestimmt noch nicht offen", zwei wichtige Verkehrsachsen stark eingeschränkt seien. Die Baustellenregie der Nachbarstadt erfolge ohne Absprache, kritisierte Faller. Der Bürgermeister antwortete, man werde sich auf die eigene Gemarkung konzentrieren: "Unser Part wird koordiniert sein."

Harald Weh (CDU) trug Bürgersorgen in den Rat. Auch in der Fortsetzung des Sanierungsabschnitts seien Kanaldeckel lose und Risse in der Straßendecke: Ob man die Sanierung nicht etwa 100 ­Meter fortsetzen könne? ­Kollmeier verwies auf noch größere Schäden im zu sanierenden Bereich. Dazu kommt: Eine Verlängerung hätte ­Auswirkungen auf das Umfahrungskonzept.

Der Bürgermeister erinnerte daran, dass für die Hochstraße auch das Radwegkonzept greifen wird. Der Radwegausbau als zweite Maßnahme werde dann mit an einer Stelle angegangen, auf die Julius Bausch aus der Fraktion FW/FDP/UWV hinwies. Er nannte die Einmündung eines Feldweges auf die Hochstraße als dringend sanierungsbedürftig.