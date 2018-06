Der Jahresausflug der "Siireschalme" Hüfingen führte nach Gengenbach. Nach einer kurzen Einführung in die Geschichte der Stadt und ihren Ursprung als Klostergründung führte der Weg die Besucher aus Hüfingen in den Kräutergarten, wo man so einiges lernen konnte über die verschiedenen Kräutlein, die teils heilbringend, teils aber auch hochgiftig sein können. Ein stärkender Kräutersud wurde hier kredenzt, und dann ging es weiter zur Klostermühle und zur Klosterbäckerei. Zubereitet wurden noch etliche weitere Köstlichkeiten. Im Niggelturm wurde außerdem das Gengenbacher Narrenmuseum besichtigt. Als die 132 Treppenstufen geschafft waren, wurde die Mühe der Ausflügler belohnt durch den weiten Blick von der Turmbalustrade aus 36 Metern Höhe auf die reizvolle Stadt und deren Umgebung. Foto: privat