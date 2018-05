Hüfingen Sie haben ein großes Fest am Haken

Hüfingen. Am 22. März 1968 wurde der Verein im Gasthaus "Löwen" aus der Taufe gehoben und das hatte auch seinen Grund. Da Hüfingen von etlichen Gewässern umgeben ist, die für den Angelsport attraktiv sind, waren diese zuvor an einzelne Personen verpachtet, auch aus den Nachbargemeinden. Altbürgermeister Max Gilly wollte aber für die Zukunft diese Gewässer allen Hobbyanglern zur Verfügung stellen und machte zur Bedingung, dass man diese in einem Verein zusammenfasst. "Wenn ihr einen Verein gründet, bekommt ihr die Gewässer", lautete seine Botschaft, der die Gründung der Fischervereinigung Hüfingen folgte.

Jahrelang existierte der Verein als Interessengemeinschaft der hiesigen Angler, die sich nicht sonderlich in der Öffentlichkeit präsentierten. Aus diesem Grund gibt es auch keine zusammenhängende Chronik der Fischervereinigung aus den Anfangsjahren. Eine Besonderheit war die Anschaffung des ersten transportablen Elektroabfischgeräts in der gesamten Region, an dessen Entwicklung der Verein mitgearbeitet hat. Dieses Gerät wird zur Fischbergung in Notfällen benötigt und vom Regierungspräsidium sowie Landratsamt öfter angefordert. Zur Bedienung ist eine spezielle Ausbildung nötig. Es ist immer wieder im Einsatz, wie beim Bau des Wolterdinger Hochwasserschutzdammes und ganz aktuell bei der Neugestaltung des Donau-Zusammenflusses.

Stand früher das Angeln im Vordergrund, hat heute der Gewässer- und Naturschutz einen hohen Stellenwert eingenommen. Im Jahr 2011 wurde die Fischervereinigung als gemeinnütziger Verein eingetragen. Ein neuer und junger Vorstand hat den Verein mit viel Elan und Engagement aufgefrischt. Jedes Jahr werden bei der "Bachputzete" Massen von Unrat eingesammelt und es finden immer wieder Fischbergeaktionen bei Trockenheit und Gewässerunfällen mit Hilfe des Elektrofischgerätes statt. Im stadtnahen Kofenweiher hilft man den Fischen mit Laichinseln und überwacht die Wasserqualität.