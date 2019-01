Hüfingen Seelsorgeeinheit hatviele Themen im Blick

Hüfingen. In seiner Neujahrsrede im Gottesdienst in der Hüfinger Stadtkirche berichtet Pfarrgemeinderat Harald Weh über die vielen Ereignisse des zurückliegenden Jahres in der Seelsorgeeinheit "Auf der Baar".

Die Renovierung der Stadtkirche Bräunlingen war die größte Baumaßnahme, sie konnte 2018 abgeschlossen werden. Ebenso die Sanierung des Pfarrhauses in Hüfingen. Die Kosten hierfür beliefen sich auf etwa 400 000 Euro. Derzeit ist man mit der Sanierung des Pfarrhauses in Bräunlingen beschäftigt.

An Christi Himmelfahrt hat die gesamte Seelsorgeeinheit zum ersten Mal einen gemeinsamen Gottesdienst gefeiert. Dies soll in Zukunft zu einem festen Bestandteil in der Seelsorgeeinheit werden. Die Feier hierzu wird 2019 auf dem Palmhof in Bräunlingen stattfinden.