Hüfingen Schrilles, schräges und kunterbuntes Programm

Nach dem Motto "Ladies first" eröffneten die lustigen und kunterbunt herausgeputzten Frauen aller Altersgruppen zum ersten Mal die Hüfinger Fasnet. Im bunt dekorierten Pfarrheim war eine deutliche Verjüngung des ausschließlich weiblichen Publikums zu spüren, denn der lang ersehnte Nachwuchs bei der Frauengemeinschaft ist heute kein Thema mehr.

Nach einer kulinarischen Stärkung erlebten die Frauen einen unbeschwerten und äußerst heiteren Abend, den sie mit allerhand humoristischen Beiträgen aus den eigenen Reihen und einigen Gästen ausstaffierten. Zum spontanen Programm zählten unterhaltsame Sketche, bei denen so manche Wahrheit ans Licht kam, zahlreiche musikalische Beiträge mit witzigen Texten, fetzige Tanzauftritte und andere fantasievolle Beiträge. Die guten Ideen zur heiteren Unterhaltung gehen den Frauen nicht aus. Mit seinen musikalischen Beiträgen heizte Jörg Hauser – der einzige Mann an diesem Abend – die gute Stimmung an.