Hüfingen Schaffhauser Straße: Bald Ende der Sperrung

Nachdem bereits alle Wasser- und Kanalleitungen sowie die Straßenbeleuchtung erneut worden sind, steht nun eine letzte große Baumaßnahme an. Mit dem Einbau der obersten Belagschicht, der sogenannten Bitumendecke, wird in der Woche vom 15. bis 19. Oktober der größte Teil der Arbeiten abgeschlossen. Hierfür werden jedoch noch einmal einige zusätzliche Umleitungen nötig.

Der Einbau wird in drei Abschnitten durchgeführt. Als erstes ist der Bereich zwischen Kennerbachbrücke und Einmündung in die Alemannenstraße betroffen. Dabei bleibt die bisherige Umleitungssituation im Wesentlichen bestehen. Zusätzlich ist aber die provisorische Zufahrt über die Schulstraße zur Schaffhauser Straße und zum Weiherweg nicht länger möglich. Der Anliegerverkehr zum Weiherweg wird über die Zufahrt zu Mariahof auf Höhe der Alemannenstraße geführt. Für das Baugebiet Hohen ändert sich an den derzeitigen Umleitungsregelungen nichts. Während des zweiten Bauabschnittes zwischen der Einmündung in die Alemannenstraße und der Zufahrt Mariahof in Richtung Kreisverkehr ist der Zugang zum Baugebiet Hohen von der B 27 kommend einseitig möglich.

Verkehr wird über die Schulstraße und Kennerbachbrücke umgeleitet