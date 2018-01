Hüfingen Rückhalt fördert die Gemeinschaft

Hüfingen-Behla. Darunter eine für 20-jährige aktive Mitgliedschaft an Marion Widmann und drei für mehrjährige aktive und passive Mitgliedschaft an Kai Windhövel, Horst Vetter und Bernd Baumann. Die restlichen 57 Mitglieder sind bereits von Beginn an als passives Mitglied fester Bestandteil des Vereins.

Eine so hohe Anzahl an passiver Mitgliedschaft lässt sich daraus begründen, dass 1988 die Menschen im Dorf sehr froh über die Gründung eines Musikvereins im Dorf waren und alle die Musiker unterstützen wollten. Heute hat der Musikverein Behla eine beachtliche Mitgliederzahl von 151 Mitgliedern, darunter 57 Musiker.

Die Ehrungsordnung wurde auch überarbeitet. So werden unter anderem von nun an Mitglieder nach 40-jähriger aktiver Mitgliedschaft, beziehungsweise Gründungsmitglieder nach 30-jähriger aktiver Mitgliedschaft in die Reihen der Ehrenmitglieder übernommen. Des Weiteren kann die Vorstandschaft Mitglieder, welche sich im besonderen Maße im Verein verdient gemacht haben, zu Ehrenmitgliedern ernennen.