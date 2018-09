Hüfingen Römerfest entführt Besucher in Vergangenheit

War es Darstellung oder Wirklichkeit? Lediglich anhand der Gäste, die wegen der zahlreichen Foto-Motive ihr Handy zückten, ließ sich erahnen, dass Römer, Alemannen und Kelten lediglich als Mitwirkende beim diesjährigen Römerfest an der Badruine waren. An zwei Tagen boten sie die Gelegenheit, eine historische Reise in die Zeit vor knapp 2000 Jahren zu unternehmen, in der genau an derselben Stelle römische Soldaten mit ihren Familien die militärische und zivile Siedlung "Brigobannis" bevölkerten.

Hier schlugen nun nach dreijähriger Pause auf der Festwiese Legionäre, Soldaten, Gladiatoren sowie Händler und Handwerker und deren Angehörige samt Kindern ihr Lager auf, um den Gästen eine authentische Darstellung der Lebenskultur aus der Römerzeit zu vermitteln. Allerdings wurden sie dabei von der ungemütlichen, kühlen und feuchten Witterung überrascht, sodass manche der hart gesottenen Männer und Frauen die Übernachtung in einer neuzeitlichen Herberge bevorzugten.

Das Gelände rund um die Badruine mit einer großen Wiese bietet seit Jahren die passende Kulisse für das Familienfest, bei dem Menschen aller Altersklassen Historie zum Anfassen erleben können. Bei den lebensechten Darstellungen des römischen Alltags im Lager- und Soldatenleben gerät man automatisch ins Staunen und Wundern, denn schon in der Antike war die Kultur hoch entwickelt. Mit einem Programm voller Aktionen und Höhepunkten wurde den Besuchern ein erlebnisreicher und unterhaltsamer Geschichtsunterricht geboten.