Hüfingen Rentner entführt mit Spielen aus dem Alltag

Darüber hinaus bewegt sich Schneider auf internationaler Ebene: Unter seinen Kreationen befinden sich Erfindungen aus Holland, Spanien, Frankreich und Irland. "Andere Länder haben uns in der Spielekultur oft viel voraus", erklärt der Senior. Dort treffe man sich am Wochenende regelmäßig zu gemeinsamen Spielrunden. In Deutschland sei es dagegen häufig schwer, die Menschen zu begeistern. "Aber durch die Spiele-Shows im Fernsehen ändert sich das immer mehr", meint Schneider, "und wenn du bei den Leuten einen kleinen Reiz ausgelöst hast, dann kannst du sehen, wie sie sich in den Spielen verlieren". Hierin liege auch sein Ziel: Er wolle seine Kunden aus dem Alltag entführen und ihre Kreativität hervorlocken.