Hüfingen Rathaussanierung vor dem Abschluss

Hüfingen-Mundelfingen. Das Gebäude erstrahlt innen wie außen bereits in neuem Glanz. Was jetzt noch fehlt, ist die Neugestaltung der Außenanlagen, die im Frühjahr 2019 beginnen wird. Sie wird sicherheitstechnisch dem Bedarf der Schule angepasst: In dem Gebäude war seit seiner Einweihung auch stets die Schule integriert.

Begonnen hatte die Sanierung des Rathauses im Jahr 2004 aufgrund eines Holzwurmbefalls im Dachgeschoss. Ortsvorsteher Michael Jerg war in seinem ersten Jahr gemeinsam mit dem Ortschaftsrat gefordert, die finanziellen Mittel im Haushalt zu platzieren um einen weiteren Verfall zu verhindern. Die Holzwurmbekämpfung erfolgte mit einer aufwändigen Hitzetechnik, die jedes Gebälk durchdrang.

Für den Ortschaftsrat war die Maßnahme eine Initialzündung zu einer umfassenden Sanierung des Bauwerks, das in seiner Mehrfachfunktion als Rathaus, Schule und Haus für sieben örtliche Vereine ein wichtiger sozialer und gesellschaftlicher Treffpunkt der Bevölkerung ist. In einer weiteren Bauetappe schloss sich in den Folgejahren die Sanierung der Außenfassade an.