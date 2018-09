Kindern positive Erfahrungen schenken, die sie auf ihrem weiteren Lebensweg prägen – genau das macht sich das Kinderhaus am Buchberg in Behla zur Aufgabe. Eine dieser Erfahrungen ist die Radtour, die das Kinderhaus jährlich mit allen Jungen und Mädchen unternimmt. Gemeinsam legen 30 Kinder und Jugendliche während dieser zweiwöchigen Ferienfreizeit rund 450 Kilometer zurück und erleben einiges. In diesem Jahr ging es für die Kinder und ihre Beteuer über die Lausitz durch den Spreewald bis vor die Tore Berlins und nach Potsdam, dem endgültigen Ziel der Reise. Da die Region durch viele Seen und ihre Landschaft geprägt ist, wurde bei der Radtour das Thema "Expedition ins Tierreich gewählt. Die Kinder hatten jeden Tag eine Aufgabe. Dabei konnten sie sich auch beim Planschen und Angeln in den Seen und Freibädern oder beim Besuch eines Braunkohlewerkes austoben und von der anstrengenden Fahrt erholen. Foto: Kinderhaus