Hüfingen Profis und Laien laden in die Stadtkirche ein

Hüfingen / Donaueschingen. Der Kirchenchor Hüfingen, der Frauenchor der Baar und der Kammerchor des Fürstenberg-Gymnasiums Donaueschingen werden, zusammen mit dem Profiorchester "Cappella Vivace", am Sonntag, 7. Januar, um 17 Uhr unter der Leitung von Hubert Stinner ein stimmungsvolles Chor- und Orchesterkonzert in der Stadtkirche Hüfingen darbieten.

Kartenverkauf beginnt

Neben neu einstudierten weihnachtlichen Chorsätzen wird die bekannte "Spatzenmesse" von Wolfgang Amadeus Mozart in dem Gotteshaus erklingen. Karten für das Konzert am kommenden Sonntag gibt es zum Preis von zehn Euro für Erwachsene und fünf Euro mit Ermäßigung, teilen die Veranstalter mit. Der Vorverkauf läuft bei Foto Mayer in Hüfingen; es gibt eine Abendkasse.