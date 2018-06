Hüfingen Pflege der Gewässer steht im Vordergrund

Hüfingen. Während so mancher Verein ums Überleben kämpft, trumpft die Gemeinschaft der Angler so richtig auf.

150 aktive Mitglieder (mit Jahreskartenfischer) und eine intakte Jugendgruppe sichern aktuell den Weg in die Zukunft der Fischer. Dabei hat sich seit der Gründung am 22. März 1968 bis zum heutigen Tage vieles im positiven Sinne verändert.

Die längste Zeit galt die Fischervereinigung als reine Interessengemeinschaft der Hobby-Angler, die rund um die Hüfinger Gewässer nicht wegzudenken waren, die aber von der Öffentlichkeit nicht wahrgenommen wurden und kein großes Ansehen genossen. Heute steht nicht mehr das Angeln allein auf der Agenda des gemeinnützigen Vereins, sondern vor allem die Pflege und der Erhalt der Gewässer, der Naturschutz und die anfallenden Verwaltungsarbeiten. Der Vorsitzende, Michael Birk, erinnerte an einige Meilensteine seit der Gründung. Unter dem Gründungsvorstand Heinz Egger fand 1969 das erste Fischerfest mit Preisfischen statt. In die Ära des Vorsitzenden Heinz Kratzer fiel das große Hochwasser im Jahr 1990, das eine riesige Herausforderung für alle war. Die ganze Struktur der Breg wurde zerstört, der Kofenweiher lief über und die komplette Altstadt stand unter Wasser. Ein Jahr später erhielt die Fischervereinigung erste Aufträge zum Elektrofischen, denn die Hüfinger besaßen bereits ein entsprechendes Gerät zum Zweck der Bestandszählung und Bergung der Fische in Notfällen.