Hüfingen Ortsteil Behla darf jetzt endlich wieder ein Dorf sein

Hüfingen-Behla (hon). Diese Ruhe. Diese himmlische Ruhe. Seit Montag ist Behla wieder das, was es eigentlich immer war, aber jahrzehntelang nicht sein durfte: ein Dorf. Denn die Bewohner des Hüfinger Ortsteils mussten täglich mehr als 15 000 Fahrzeuge ertragen, die sich durch die Ortsdurchfahrt quälten. Darunter ganz viele Lastwagen. Der damit verbundene Krach und Gestank erinnerte an die Verhältnisse am Stuttgarter Neckartor – und nicht an ein beschauliches baaremer Dorfsträßchen.