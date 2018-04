Hüfingen Ortsgruppe feiert runden Geburtstag

Bereitschaftsleiter und stellvertretender Vorsitzender Armin Hensler berichtete von 39 aktiven Mitgliedern, von denen neun zum Ende des Vorjahres der Fürstenberger Ortsgruppe angehörten. Die Zahl der fördernden Mitglieder ging leicht zurück und liegt aktuell bei 321.

"Eines unserer Markenzeichen sind die vielfältigen Inhalte unserer Themenabende, welche die Vermittlung von Fachkenntnissen und Förderung der Geselligkeit in einem idealen Mischungsverhältnis bieten". Hensler dankte den Mitgliedern, die im Vorjahr in über 40 Veranstaltungen mehr als 800 Stunden für Sanitätswachdienste aufbrachten, um so ihrer Aufgabe als erste Helfer vor Ort gerecht zu werden.

Die Helfer vor Ort waren 67 Mal gefordert. Zusätzlich betrug der Aufwand für die Helfer mehr als 500 Stunden. Der Sozialdienst engagierte sich 214 Stunden zum Wohl der hilfsbedürftigen Bürger Hüfingens. Auch übernahm er die Bewirtung des Sommer-Cafés im FF-Pflegeheim.

Im Vorjahr absolvierte die Einsatzeinheit gemeinsam mit der Bereitschaft drei Fortbildungen und eine Übung an der Bickenbergschule in Villingen, die eine Amoklage als Auslöser für einen Einsatz annahm. Ein Sucheinsatz forderte von vier Helfern weitere 22,5 Stunden ehrenamtliches Engagement.

Im Arbeitskreis Flüchtlingshilfe sind aktuell 17 Helfer engagiert, welche 20 Personen in unterschiedlichen Aktivitäten betreuten. Zwei Lehrer bessern vor Ort die Deutschkenntnisse der Flüchtlinge auf. Im ersten Jahr der DRK-Flüchtlingshilfe engagierten sich die Helfer während 1360 Arbeitsstunden.

20,4 Tonnen betrug die Menge an Altkleidern, die über Container- und die Straßensammlung zusammenkamen. Der ehrenamtliche Gesamtaufwand der Aktiven lag im Vorjahr bei 3271 Stunden.

Einziges aktuell aktives Gründungsmitglied des DRK Fürstenberg ist Gerhard Werner, den Skodell zudem für 50 Jahre Mitgliedschaft ehrte. Weitere Ehrungen für aktive Mitwirkung gingen an Markus Böhr (zehn Jahre), Walter Mayer, Helene Töpfer (beide 20 Jahre), Carsten Schätzle (30 Jahre), Katrin Lobe (35 Jahre) und Maria Roßhardt (40 Jahre).

Die DRK-Ortsgruppe Hüfingen-Fürstenberg hat eine Jugendrotkreuzabteilung die 21 Mitglieder zählt. Leiter ist Mete Ünay, der für die Gruppenstunden ein ausgewogenes Verhältnis zwischen fachlicher Ausbildung, Spielen und Ausflügen zusammenstellt und damit regelmäßig neue Mitglieder akquiriert.