Hüfingen Nur der Tabellenplatz stimmt bislang noch nicht

Donaueschingen-Mundelfingen. "Die Lage ist nicht rosig, doch mit Regelmäßigkeit, Pünktlichkeit und Trainingseifer durchaus zu verbessern. Das Potenzial ist vorhanden, doch die Spieler sollten es abrufen." In der Abteilungsversammlung Fußball des SV Mundelfingen war das Trainerduo Sigi Andräß und Jürgen Frank überzeugt, dass mit mehr Konzentration durchaus ein besserer als der achte Tabellenplatz in der Kreisliga B möglich wäre, zumal in der Vorsaison der A-Jugend erstmals in ihrer Geschichte der Sprung in die Bezirksliga gelungen ist.

"Das Auf und Ab in der Tabelle ist ein deutliches Anzeichen mangelnder Konstanz", sah auch Abteilungsleiter Thorsten Kaiser durchaus die Möglichkeit einer Verbesserung der aktuellen Situation. "Für eine kontinuierliche Entwicklung ist es zudem ein Riesengewinn, wenn sich jährlich zwei bis drei Spieler aus der eigenen Jugend in die erste Mannschaft integrieren."

Kaiser sieht die Jugendarbeit auf einem guten Weg und hofft darauf, dass die Aktiven wieder die Kurve bekommen. Ein tolles Vereinsheim, eine engagierte Nachwuchsabteilung, ein überregional beliebtes Tanzfest, die Wahrnehmung nach außen stimmt.