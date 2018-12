Hüfingen Nirgendwo ein Laster – toll!

Hüfingen-Behla (hon). Was den Lärm angeht, hat die Evolution die Menschen verletzlich gemacht: Denn das Ohr ist immer auf Empfang. Umso glücklicher sind die Bewohner Behlas, dass vor zehn Tagen die Ortsumfahrung in Betrieb genommen worden ist. Doch dass die Lärmschutzwand nur zwei Meter über der Straße verläuft, obwohl sie vermeintlich vier Meter hoch ist, das verstehen viele Einwohner nicht. Und wenig ansehnlich ist sie obendrein. Eine Fehlkonstruktion? Ein Schildbürgerstreich? Nein.

Die Anwohner entlang der Durchgangsstraße benutzen wieder ein Wort, das sie viele Jahre aus ihrem Wortschatz verbannt hatten: Lebensqualität. Christine Danacher vom gleichnamigen Baumaschinenhandel erzählt, dass sie jetzt wieder morgens das Plätschern ihres Teiches hört, und ein Mitarbeiter ergänzt, dass er freitagnachmittags nicht mehr gefühlte fünf Minuten warten muss, um mit dem Auto vom Betriebsgelände auf die B 27 einbiegen zu können.

Auch Cindy Müller freut sich und spricht von einem "Unterschied wie Tag und Nacht". Sie sehnt den Sommer herbei. Dann kann sie endlich bei hohen Temperaturen die Fenster öffnen, ohne Gestank und Lärm in der Wohnung zu haben. Lastwagen auf der Umgehungsstraße seien noch zu hören, berichtet sie, aber das "gleichbleibende Rauschen" stelle keine große Beeinträchtigung dar. Und dann denkt die junge Mutter natürlich an ihr Kind, die Unfallgefahr sei jetzt einfach nicht mehr so groß wie zu den Zeiten, als ein Laster nach dem anderen durch das Dorf fuhr.