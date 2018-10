Hüfingen Neuer Rüstwagen für Feuerwehr

Hüfingen (jak). 520 Stunden hat die Hüfinger Feuerwehr investiert, um ihr neues Fahrzeug zusammenzustellen und zu kreieren. Es geht um einen Rüstwagen, von dem es im Schwarzwald-Baar-Kreis künftig drei Stück geben soll. Einer wird in Triberg stationiert, einer in Bad Dürrheim und der dritte in Hüfingen, sodass die Donaueschinger Kollegen ihren aufgeben können.