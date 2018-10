Hüfingen Neuer Kanal führt Wasser zur Breg

Der zweite Bauabschnitt der Sanierung der Schaffhauser Straße, der eigentlich ebenfalls für das kommende Jahr geplant war, wird geschoben. Denn nicht nur das Hüfinger Entwässerungsprojekt steht für kommendes Jahr an. Zwei große Straßenbauprojekte außerhalb von Hüfingen werden große Auswirkungen auf die Verkehrsströme der Baar haben, die auch eine funktionierende Schaffhauser Straße erfordern, weil sonst die Hüfinger kaum noch aus ihrer Stadt kommen: So wird 2019 zum einen mit dem Ausbau der Bundesstraße 27 zwischen dem Hüfinger Wassertrum und dem Knoten Allmends­hofen beginnen. Und zum anderen plant die Stadt Donaueschingen die lang geschobene Sanierung der Georg-Mall-Brücke am Allemendshofener Zubringer. "Wenn wir auch noch die Schaffhauser Straße komplett zu machen, dann wäre das eine extrem große Belastung für die Verkehrsbeziehungen", erklärt Bürgermeister Michael Kollmeier. Somit wird dann der zweite Bauabschnitt, der von der Hausener Straße bis Dögginger Straße reichen soll, erst im Jahr 2020 in Angriff genommen. Der genaue Termin für den Abschnitt Dögginger Straße bis zum Tor, der an der Einmündung Bräunlinger Straße auch einen Kreisverkehr vorsieht, steht noch nicht fest. Hier muss zuerst die Elektrifizierung der Höllentalbahn abgeschlossen sein, denn der Schienenersatzverkehr führt über diese Strecke.

Die Arbeiten am ersten Bauabschnitt befinden sich mittlerweile in den Restzügen. Für die nächste Woche ist nochmals eine Vollsperrung angesagt. Dann soll aber die ­Straße wieder komplett geöffnet und ausstehende Restarbeiten bei fließendem Verkehr realisiert werden. Fest steht mittlerweile auch die Bepflanzung am Straßenrand. War die Schaffhauser Straße in der Vergangenheit vor allem eine breite Straße, die so manchen Autofahrer zum ­Rasen verlockte, soll nun durch viel Grün am Straßenrand signalisiert werden, dass es sich um eine innerstädtische Straße handelt.

Bei den Planungen hat Georg Hirt, Leiter des Hüfinger Bauhofs, aber nicht nur den Blick auf ein optisch ansprechendes Straßenbild gelegt, sondern auch auf den damit verbundenen Pflegaufwand. Anstatt Saisonblumen sollen im Bereich Alemann­straße Staudenbeete entstehen, die durch eine unterschiedliche Bepflanzung vom Frühjahr bis zum Herbst bunt blühen sollen. "Der Pflegeaufwand liegt bei zehn Minuten im Jahr", erklärt Hirt. Zum Vergleich: Im Sommer war der Bauhof zwei bis drei Stunden pro Tag damit beschäftigt, die Saisonbepflanzung allein nur zu gießen. Im unteren Bereich sollen Zierkirschen und Feld-Ahorne gepflanzt werden. Auch da wurde darauf geachtet, dass die Pflanzen mit langer Trockenheit zurechtkommen und nicht viel Aufwand mit sich bringen.