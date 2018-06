Hüfingen Neue Karossse für Meister der Grünflächen

Donaueschingen (jak). Rund 60 000 Quadratmeter Grünflächen hat die Stadt Hüfingen – also mehr als acht Fußballfelder. Und diese Flächen müssen gemäht werden. Schließlich soll es nicht nur schön aussehen: Die Bürger üben Kritik, wenn die Stadt bei diesen Dingen ihren Aufgaben nicht nachkommt. Und so ist Bernd Kohl pro Saison 1500 Stunden mit seinem Aufsitzmäher in der Bregstadt und den Ortsteilen unterwegs, um den Grünflächen den richtigen Schnitt zu geben. Das sind immer 188 Arbeitstage, die er sich dem Trimmen der Rasenflächen widmet – von Mai bis Oktober.