Hüfingen Neubaugebiet soll flexibel werden

"Wenn 10 000 Quadratmeter verbaut werden, dann ändert sich das Landschaftsbild. Es ist die Frage, wie man mit diesem Verlust an Umwelt umgeht. Daher sollten effizient viele Bauplätze entstehen", so die Stadträtin weiter. Die SPD begrüßte die Entscheidung, mit der Straße als Mischform eine gegenseitige Rücksichtnahme der Verkehrsteilnehmer zu bewirken: "Das ist ein gutes System", so Harms-Höfler. Man wünsche sich, dass hier möglichst viele Bürger Wohnraum finden.

"Das war ein Fehler"

"Breiten II" sei für Mundelfingen sehr wichtig, sagte Adolf Baumann, Sprecher der FW/FDP/UWV-Fraktion. Immerhin gebe es jetzt schon Interessenten. Er lobte daher die weitsichtige Planung: "Die Dachformen offen zu halten ist wichtig. Im Gebiet Auf Breiten war damals sogar die Ziegelfarbe vorgeschrieben. Das war ein Fehler."

Baumann appellierte an den Rat, sich bei der Firsthöhe an der parallel verlaufenden Alpenstraße zu orientieren. "Außerdem sollte das Gebiet auch in Sachen Nahwärme erschlossen werden. Das wurde auf Engelen und der Alpenstraße auch gemacht. Nicht, dass wir dann in zehn Jahren die Straße aufreißen müssen, um es nachträglich zu machen." Die Fraktion sprach sich ebenfalls für eine Anzahl von mindestens 26 Bauplätzen und die Straßenmischform aus: "Eine Straße mit sieben Metern Breite ohne Gehweg ist sinnvoll. Ich denke ohnehin, dass hier nicht viel Verkehr herrschen wird", so Baumann.

Zur Debatte stand auch ein Durchgang nach Süden, der als Anschluss für eine eventuell in der zukunft erfolgende Erschließung weiterer Gebiete notwendig sei. "Dieser Stich nach Süden ist wichtig. Man diskutierte das vor 30 Jahren auch beim Kapelerweg – und jetzt ist es sinnvoll", sagte Baumann. Das empfahl auch Planer Henner Lamm: "Ich rate dringend zu diesem Korridor. Sollte er nicht gebraucht werden, kann er an die Nachbarn verkauft werden."