Hüfingen Narren renovieren für 40 000 Euro

In anderen Räumen schält sich langsam die Tapete von Wand und Decke. "Wir müssen hier auch schauen, woher genau die Feuchtigkeit kommt, die hier durchdrückt", so der Zunftmeister. Er ergänzt: "Auch die Küche oben muss gerichtet werden. Wenn man da einmal angefangen hat, dann muss man weitermachen und das auch zu Ende bringen. Obwohl es ein städtisches Gebäude ist, haben wir als Zunft eine Verantwortung dafür." Unterstützung gibt es von der Stadt dennoch: 15 000 Euro hat der Gemeinderat zugesichert. Und über eine Crowdfunding-Aktion, bei der die Leute im Internet für das Vorhaben spenden können. Bis 17. Dezember wird gesammelt. Jeder gespendete Euro wird von der Volksbank verdoppelt, bis zu einer Deckelung von 10 000 Euro. Weiterer wichtiger Punkt ist das Fasnetsmuseum. Dort werden Häser aus der Region ausgestellt. "Wir wollen hier moderne Holzpuppen und eine Beleuchtung, die einem Museum gerecht ist. Jetzt geht es uns um einen Zeitplan, in welchem wir festlegen, wie und wann alles passieren soll", erklärt Scherzinger. Besonders schnell müsse man das Stockwerk mit dem Kostümverleih sanieren, da in dieser Zeit hier keine Einnahmen möglich sind. "Das wird eine sportliche Aufgabe und wir hoffen weiter auf zusätzliche Unterstützung", blickt der Zunftmeister optimistisch auf die kommenden Herausforderungen in der Blaumeerstraße 12.

Das heutige Zunfthaus der Bräunlinger Narrenzunft Eintracht wurde von 1904 bis 1906 als städtisches Elektrizitätswerk gebaut. Seit 1985 wird es als Zunfthaus benutzt, seit 1990 ist auch die Kostüm- und Kleiderkammer dort untergebracht.