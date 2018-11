15 Kinder begleiteten Hebamme Adelheid und Nachtwächter Konrad auf ihrem Rundgang durch Hüfingen. Unterwegs lauschten sie schaurigen und geheimnisvollen Geschichten. Was hat es mit dem aufbemalten Fenster am katholischen Pfarrheim auf sich? Und woher hat die Zehntscheuer ihren Namen? Auch erfuhren die Kinder Spannendes über die Aufgaben eines Nachtwächters. So durften die Teilnehmer die Haustüren auf das ordnungsgemäße Verschließen kontrollieren, denn das war eine seiner vielen Pflichten als Hüfinger Nachtwächter. Zum Aufwärmen lud Hebamme Adelheid ihre Begleiter in eine urige Scheune auf dem Sennhofplatz ein. Die nächste Nachtwächterführung ist am Freitag, 16. November. Start ist um 18 Uhr vor dem Rathaus. Foto: Stadtverwaltung