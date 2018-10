Hüfingen Nachfrage nach Krippenplätzen steigt

Von Verlauf und Ergebnis der Renovierungen sind die Außenstellenleiterin und ihre beiden Mitarbeiter sehr zufrieden: Hohe und helle Spielräume gliedern sich an einen übersichtlichen Speiseraum mit offener Küche. Mit kleinen Toiletten und Treppe hoch zum Wickeltisch sowie Schlafmöglichkeiten seien die Anforderungen an die Krippe erfüllt. "Wir wurden an dem Prozess beteiligt. Es wurde dabei sehr viel Wert auf unsere Meinung gelegt. Wir haben etwa die Treppe am Wickeltisch erwähnt und sie auch bekommen. Auch haben wir etwa den Boden mit ausgesucht", so Dunzweiler.