Hüfingen Na so was: ein Atlas mit sehr schrägen Daten

Hüfingen (wur). Die Dörfer Hausen vor Wald und Behla auf der einen Seite sowie Fürstenberg und Sumpfohren auf der anderen vereint die Tatsache, dass sie Stadtteile von Hüfingen sind. Sehr ähnlich sind sie sich aber auch in einer Grundbedingung im ländlichen Raum: Bei der Geschwindigkeit der Internetleitungen sieht es in allen Dörfern eher mau aus: was ja der Antrieb war, mittels des durch die Kreiskommunen getragenen Zweckverbandes Breitbandversorgung Abhilfe zu schaffen. Auf gemeinsamen Kummer erfolgt nicht gemeinsame Abhilfe. Denn die allgemeine Einschätzung eines ausgeprägten Breitband-Optimierungsbedarfs – überdies getragen durch hohes Interesse und hohe Anschlussquote gleichermaßen – passt nicht zu den Berechnungsgrundlagen. Während der Ausbau in Fürstenberg und Sumpfohren planmäßig verläuft, geht in Behla und Hausen vor Wald gegenwärtig nichts voran.