Hüfingen Musiker hoffen auf neuen Dirigenten

Basis für eine gute Zukunft

"Wir nehmen an diversen weiteren Veranstaltungen teil und haben eine 33 Mitglieder starke Bläserjugend, die die Basis für eine erfolgreiche Zukunft bietet", so Trenkle. Die Hauptkapelle zählt rund 45 Orchestermitglieder, die mit einem Alter zwischen zwölf und 70 Jahren in der Lage ist, generationenübergreifend ein Programm zu gestalten.

Trenkle nennt überdies die Flexibilität im Verein als Vorteil. Man sei bereit, über eine Verlegung der wöchentlichen Probenabende zu diskutieren. Momentan finden diese am Freitag und vor allem vor bedeutenden Aufritten am Dienstag im Probelokal statt.

Der oder die Neue am Dirigentenpult sollte zudem im zwischenmenschlichen Bereich mit der Musikkapelle harmonieren und wenn notwendig die Musiker mit konst­ruktiver Kritik fördern und fordern. Das sind jene Punkte die nach dem Herbstkonzert im vergangenen Jahr den Ausschlag für die Trennung von Andreas Scheideck gaben. "Da mehrere langjährige und junge Musiker als einzigen Ausweg eine Kündigung der Mitgliedschaft sahen, mussten wir handeln": Trenkle kennt diverse Beispiele von Vereinen, die diesen Zeitpunkt verpassten und nun um ihre Existenz kämpfen.

Davon sind die Mundelfinger meilenweit entfernt. In Wilfried Föhrenbacher haben sie einen Musiker in ihren eigenen Reihen, auf den stets Verlass ist.

Er ist nicht nur Leiter der Hardegger-Musikanten, sondern übernimmt als Vizedirigent die Leitung, wenn die musikalische Leitung aus privaten oder Termingründen keine Zeit hat. Vielfach ist dies über die närrischen Tage der Fall und nun auch bis zum Amtsantritt eines neuen Dirigenten.

Die Musikkapelle Mundelfingen hat eine lange Tradition. Ihre Gründung datiert auf das Jahr 1850. Neben zahlreichen musikalischen Auftritten sorgt sie mit Veranstaltungen wie dem Maifest am alten Wasserreservoir und den Theaterauftritten an Weihnachten oder an Dreikönig auch im gesellschaftlichen Bereich für positive Schlagzeilen. Vorsitzender Markus Trenkle nimmt ab sofort Bewerbungen für ein Dirigat der Musikkapelle Mundelfingen entgegen. Informationen gibt es telefonisch unter 0174/3 11 01 85 oder per Mail unter markus.trenkle@gmx.de.