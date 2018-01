Hüfingen Musiker haben viele Feste vor sich

Hüfingen-Hausen vor Wald. Fasnet, das Frühjahrskonzert und dann noch das Stadtbächlifest und das Straßenfest im Ort: Die Musiker haben einiges vor. Einen straffen Musikfahrplan präsentiert Eva-Maria Riegger, die seit fünf Jahren Vorsitzende der Musikkapelle ist. Mit der Teilnahme am Umzug beim Narrentreffen in Döggingen am nächsten Sonntag beginnen die zahlreichen musikalischen Auftritte der Musikkapelle im Vereinsjahr. Nach diversen Fasnetumzügen steht das Frühjahrskonzert am 17. März auf dem Terminplan. Zum gemeinsamen Konzert mit dem Männergesangverein konnte als Gastverein der Musikverein Dittishausen gewonnen werden.